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Образование

В Калужской области создали памятную медаль к 100-летию Александра Иванова

Дмитрий Ивьев
21.03, 14:00
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В Калужской области создали памятную медаль к 100-летию Александра Федорова

На одной стороне помещён текст «100-летие Народного учителя Российской Федерации», а на другой изображён стилизованный портрет Александра Фёдоровича, который долгие годы возглавлял школу в Мятлево.

Об этом сообщил 21 марта министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

- Одну из медалей вручили доктору педагогических наук, историку образования Михаилу Викторовичу Богуславскому, - рассказал министр. -Настоящая находка для нумизматов и фалеристов.

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