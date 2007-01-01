В Калужской области создали памятную медаль к 100-летию Александра Иванова

В Калужской области создали памятную медаль к 100-летию Александра Федорова

На одной стороне помещён текст «100-летие Народного учителя Российской Федерации», а на другой изображён стилизованный портрет Александра Фёдоровича, который долгие годы возглавлял школу в Мятлево.

Об этом сообщил 21 марта министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

- Одну из медалей вручили доктору педагогических наук, историку образования Михаилу Викторовичу Богуславскому, - рассказал министр. -Настоящая находка для нумизматов и фалеристов.