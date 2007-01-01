В Калужской области отметили 100 лет со дня рождения педагога Александра Иванова

Вековой юбилей он бы праздновал 18 марта.

Народный учитель России более 50 лет возглавлял Мятлевскую школу.

В знаковый день в Мятлево приехал доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Михаил Богуславский. В своём выступлении он отметил, что Иванов принял эстафету гуманной педагогики у Василия Сухомлинского.

- В день юбилея в Мятлевской школе собрались члены семьи Александра Фёдоровича, его друзья и соратники, педагоги Мятлевской школы, - рассказал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. - Вспоминали Александра Фёдоровича, говорили о будущем школы и образования. Ещё вручили памятные медали, изготовленные в честь юбилея.