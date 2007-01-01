В школах Тарусского района появятся необычные кабинеты
Проекты реализуют благодаря участию в конкурсе школьных инициатив, рассказал 18 марта глава администрации района Михаил Голубев.
В селе Барятино разработку назвали «Создавать историю вместе». Это пространство для углубленного изучения истории родного края, которое будет интерактивным.
В школе №2 Тарусы создадут площадку для уроков труда и погружения в тонкости будущих профессий. Предусмотрено несколько зон: кухня, места для практики и занятий.
В школе №1 районного центра хотят оснастить стендами и интерактивной доской лабораторию БПЛА «КУРС».