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Образование

В школах Тарусского района появятся необычные кабинеты

Дмитрий Ивьев
19.03, 07:29
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Проекты реализуют благодаря участию в конкурсе школьных инициатив, рассказал 18 марта глава администрации района Михаил Голубев.

В селе Барятино разработку назвали «Создавать историю вместе». Это пространство для углубленного изучения истории родного края, которое будет интерактивным.

В школе №2 Тарусы создадут площадку для уроков труда и погружения в тонкости будущих профессий. Предусмотрено несколько зон: кухня, места для практики и занятий.

В школе №1 районного центра хотят оснастить стендами и интерактивной доской лабораторию БПЛА «КУРС».

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