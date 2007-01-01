В Калужской области родители сдали ЕГЭ вместо детей
Акция прошла в 57 школах региона и охватила около 700 родителей, сообщили 15 марта в министерстве образования и науки области.
Калужане могли на себе проверить все этапы сдачи госэкзамена.
Родители выполняли задания ЕГЭ по базовой математике. В Калуге центром акции стала школа №3.
Как отметили в министерстве, условия проведения экзамена были максимально приближены к реальным. Теперь взрослые могут поделиться своим опытом с детьми, которым только предстоит в этом году сдавать ЕГЭ.