В Калужской области школьникам помогут выбрать профессию

Наша область вошла в число 11 регионов, где проходит апробация нескольких этапов маршрутизации в рамках нацпроекта «Кадры».

Как сообщили в Минтруда, для школьников и студентов выстроят единый карьерный трек от выбора профессии до трудоустройства.

Программа охватит учеников 8-9 классов школ, а также выпускников ссузов и вузов - всего около 24 тысяч человек.

Для профориентации будут использоваться цифровые платформы «Работа России» и «Билет в будущее».

Планируется, что каждому участнику смогут предложить персональный карьерный маршрут с учётом их интересов и способностей. Также будет учитываться прогноз региональной кадровой потребности на следующие пять лет.

Пилотный проект завершится в июне. Потом его хотят распространить на всю страну.