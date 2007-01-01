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Образование

Новый детский сад в Воскресенском откроется в апреле

Дмитрий Ивьев
13.03, 09:02
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Учебное заведение уже подготовили к приему воспитанников, рассказали 12 марта в правительстве Калужской области.

Садик сможет принять 160 детей.

- К их приему также готовы необходимое оборудование и инвентарь, - подчеркнули в правительстве.

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