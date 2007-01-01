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Образование

Воротынские школьники познакомились с проектом «Профессионалитет»

Дмитрий Ивьев
12.03, 11:00
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Центр опережающей профессиональной подготовки посетили дети из школы №2, рассказал глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев.

Школьники познакомились с условиями образования. Также они побывали в мастерских беспилотников и робототехники.

- Экскурсия помогла детям понять, что каждый из них может стать частью этого увлекательного мира и внести вклад в развитие науки и промышленности своей страны, - заявил Владимир Яничев.

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