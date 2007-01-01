Воротынские школьники познакомились с проектом «Профессионалитет»
Центр опережающей профессиональной подготовки посетили дети из школы №2, рассказал глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев.
Школьники познакомились с условиями образования. Также они побывали в мастерских беспилотников и робототехники.
- Экскурсия помогла детям понять, что каждый из них может стать частью этого увлекательного мира и внести вклад в развитие науки и промышленности своей страны, - заявил Владимир Яничев.