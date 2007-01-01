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Образование

Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных

Софья Фирсова
10.03, 11:07
0 248
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Минпросвещения России определилось с рекомендованными датами проведения выпускных и последних звонков в школах в 2025 году.

- В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные - 28 июня. Соответствующие рекомендации всем субъектам страны даны министерством просвещения РФ, - говорится в сообщении министерства.

Последние несколько лет школы проводят выпускные с 22 по 30 июня, а последний звонок 25 мая.

В прошлом году калужские школьники отмечали выпускной 29 июня. С точными датами школы определятся ближе к лету.

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