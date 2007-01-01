В Калуге начался ремонт двух школ

Во вторник, 4 марта, об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Фото: горуправа Калуги.

В 33-й школе предстоит отремонтировать фасады, входные группы, кровлю, вентканалы, водосточную систему, заменить окна, выполнить внутреннюю отделку, провести электромонтажные работы и обновить освещение.

- На время работ будут небольшие изменения в расписании школьников, а 1 сентября дети придут уже в обновлённую школу, - рассказал Денисов.

В школе №2 запланированы ремонты основного здания и спортзала, отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации.