В Калуге начался ремонт двух школ
Во вторник, 4 марта, об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
В 33-й школе предстоит отремонтировать фасады, входные группы, кровлю, вентканалы, водосточную систему, заменить окна, выполнить внутреннюю отделку, провести электромонтажные работы и обновить освещение.
- На время работ будут небольшие изменения в расписании школьников, а 1 сентября дети придут уже в обновлённую школу, - рассказал Денисов.
В школе №2 запланированы ремонты основного здания и спортзала, отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации.