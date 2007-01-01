В Калужской области открылась психолого-педагогическая смена в Центре одаренных детей

В ней примет участие около 100 детей, сообщили 3 марта министр образования и науки региона Александр Аникеев.

- Школьники много говорили о проблемах образования, предлагали свои решения, особенно эмоционально обсуждали концепцию «школы полного дня», - отметил министр. - Многим сложно представить себе современную школу, в которой в течение дня сочетаются уроки и внеурочная деятельность, но при этом не чувствуется утомления.

Аникеев рассказал будущим учителям о наследии педагога Константина Дмитриевича Ушинского, о работе Александра Фёдоровича Иванова.

По словам министра, система образования всей страны возлагает большие надежды на психолого-педагогические классы.

- Выпускники этих классов могут выбрать любую дорогу, но я верю, что они пойдут работать в школы, - уверен Аникеев. - В ребятах чувствуется много сил и заметен интерес к учительству. Хочу пожелать им сохранить эти ресурсы для своей самореализации.