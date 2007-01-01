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Образование

Артамонов выступил за бесплатное высшее медицинское образование

Дмитрий Ивьев
16:26 сегодня
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Артамонов выступил за бесплатное высшее медицинское образование

Такое предложение бывший губернатор Калужской области, а ныне сенатор озвучил 26 февраля на правительственном часе Пленарного заседания Совета Федерации.

- Считаю, что у нашей страны сегодня достаточно средств, которые мы могли бы направить на то, чтобы сделать образование по основным медицинским специальностям бесплатным, - заявил Анатолий Артамонов.

Он обвинил платное образование в том, что многие выпускники медвузов не готовы к практической работе.

- Если раньше, при бесплатном образовании, по итогам сдачи экзаменов на 1 курсе отчисляли 10 % студентов-первокурсников, а то и больше, то сейчас этого не происходит, - заявил сенатор. - Студенты платники становятся неприкасаемыми. А ведь это люди, которые станут врачами, и от которых будет зависеть жизнь человека.

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