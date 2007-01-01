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Новость дня Образование

В Калужской области шесть школ и 98 классов отправили на дистанционное обучение

Дети стали чаще болеть ОРВИ на прошлой неделе, сообщили 24 февраля в региональном управлении Роспотребнадзора.
Дмитрий Ивьев
10:03 сегодня
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В 22 школах региона 98 классов перевели на обучение из дома.

В Калуге на дистанте 22 класса, в Людиновском районе – 40, в Юхновском – 21, в Боровском – 7, в Обнинске – 5, в Жуковском – 2, в Хвастовичском – 1.

Полностью на дистанционное обучение были переведены шесть школ: по одной в Людиновском, Медынском, Кировском районах и Обнинске, две - в Хвастовичском районе. 

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