В Калужской области ввели новую выплату для учителей
Появилось единовременное денежное поощрение в 100 тысяч рублей учителям, которые подготовили победителей или призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Если таких воспитанников у педагога двое и более – 200 тысяч рублей.
Сегодня депутаты приняли соответствующий закон, сообщил губернатор Владислав Шапша.
- В прошлом году восемь наших юных земляков стали призерами Всероссийских олимпиад. Конечно, таких ребят должно быть больше, - подчеркнул глава региона.
Сейчас в Калужской области продолжается региональный этап Олимпиады школьников. В этом году он проходит по 24 предметам. Участие принимает около 1800 школьников.