В Калужской области ввели новую выплату для учителей

Появилось единовременное денежное поощрение в 100 тысяч рублей учителям, которые подготовили победителей или призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Если таких воспитанников у педагога двое и более – 200 тысяч рублей.

Сегодня депутаты приняли соответствующий закон, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- В прошлом году восемь наших юных земляков стали призерами Всероссийских олимпиад. Конечно, таких ребят должно быть больше, - подчеркнул глава региона.

Сейчас в Калужской области продолжается региональный этап Олимпиады школьников. В этом году он проходит по 24 предметам. Участие принимает около 1800 школьников.