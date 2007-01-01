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Образование

В Калужской области ввели новую выплату для учителей

Появилось единовременное денежное поощрение в 100 тысяч рублей учителям, которые подготовили победителей или призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Дмитрий Ивьев
14:15 сегодня
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Если таких воспитанников у педагога двое и более – 200 тысяч рублей.

Сегодня депутаты приняли соответствующий закон, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- В прошлом году восемь наших юных земляков стали призерами Всероссийских олимпиад. Конечно, таких ребят должно быть больше, - подчеркнул глава региона.

Сейчас в Калужской области продолжается региональный этап Олимпиады школьников. В этом году он проходит по 24 предметам. Участие принимает около 1800 школьников.

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