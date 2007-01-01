Калужская область подписала соглашение с Институтом развития профобразования

В среду, 19 февраля, об этом сообщил министр образования и науки региона Александр Аникеев.

Соглашение о взаимодействии позволит внедрять в работу колледжей и техникумов ведущие технологии подготовки кадров, пояснил министр.

Документ подписали на открытии деловой программы регионального чемпионата «Профессионалы».

На мероприятии также обсуждалась единая модель профориентации для учеников школ. В этой сфере свою помощь окажет областной Центр опережающей профессиональной подготовки.