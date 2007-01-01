-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Людиново отремонтируют школу №2
Образование

В Людиново отремонтируют школу №2

Торги по выбору подрядчика уже прошли, сообщил 12 февраля глава районной администрации Стефан Перевалов.
Дмитрий Ивьев
09:51 сегодня
0 286
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Около 25 миллионов потратят на ремонт помещений и кровли. Еще 13 миллионов рублей пойдет на технику.

- Федеральная программа капитального ремонта школ реально работает, - прокомментировал Перевалов. - В следующем году в эту программу попал детский сад № 2, а через год сразу два учреждения: 3-я школа и детский сад № 13. По новой школе тоже есть прогресс. Пока мы его не можем «потрогать руками», но о планах и сроках строительства я обязательно расскажу.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
67%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFuUTB4UDZIMFR3bzNnZS9SS29mNUE9PSIsInZhbHVlIjoiaE9RVVo0R0tTVjJxSkYzVXAzU2NwSUNTdXVMTGdwcG1VZklJbHM4N3NRNnBXRlNXRm5FWEFGOHZ6bWcvNXJTL2dXN2RoSlU0MUdXYzVsZ2FwL1oySUNiaDN6ZklYQVRVSlFIL0h0Z1JqeGFYeElZcXpGKytMb1dNazZySktQeEpLa0ozOXVCdmUrQzJSMGptYmcvMFhFNGFIMEtTUllWS2FYK3JPVEorZlEyZzJXNThaWlpneCt6RkVrQ1Vta2JhMkFBS2RJRm8rdEJ2dGNuK2ZTRWVlYU1tam9VOUY5ZlV2MTNiR2lwRHZraW9tZUg0U3FDdi9NcmpLOWxacHFyaHVWZnRRSjh1MG1yR1JjUC83RzhWME9Vc0hjcFR2RnRHbkdhZDR6Y3BJSDlFVGNYM3RMY2g1QW1hTjVtelN2OTNKd1pPWG9tdUhUcEpJaU1aTG1Ubm9La2s4dWVmemJrd3lUNllmU2lSbllQbVp0TkczT2k4NC9pV01randsT1lIMzROTzdxWUxFclBQWVl5Lzh2ZWhTdC9MZmpNdURZTUVmbmNlRExBRTVrTXY1em1XSjBkL1FiMTMwY2k4Y1hZZCIsIm1hYyI6ImU2MzVkZWRkYmMyNmYwOGFiYWRlNDhiZDQxNjJlMTRkODc5OTNlNTcxNWQxNzkwMDZkMGYyMTc4ZDY2OTI3ZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndBS292RFphUVlxQ1oxUWxHNk02Y1E9PSIsInZhbHVlIjoiRmVnM0x0bG1jakVab2U2azhiTzh2SVZURFdvS3M5dWFDSDdYdHFyaUFwVFpldmNGbXErdWMzWVdUREVIQlBjdDNaMTI4RXlWOE5tR2tpaFMwWTJ0M1l3L3RESm1rUW1vd0FzOEtCcTFRSGpoa21pK2RHSk82ZmhxVG84c0NPR251NWZxOTdwaXAvcXZ1b0VrVHVpTllqUEVwRFNpRUlFNm5lU1BCY2ZIVmhOcTd5Rm9VOHQ4MHE2WklWeVRsMjFkdmdCTkNJLzd3MDJwdGMwLy8yMVhVUjlhRGNQR3VGYWZVSVZpMUVrQzVxa1FkZ0FzQmRBbDNPZ2pGcVRUald2dER5R1NoMTJvc0tRRnBjcy95REN2eHMzQS9sRmlSVUdTL29VSWxqa0dwUFU1L1RBVUU0RnA2Y2ZCQTVvR0pMbzNYSklBVFVnRUhQbG1uTERBTm11ei95dHpJZ2FBQUF3SkxiRWtHa2k0eXk0N2Y2bDVsMkE2QUwyZnBlYUxaUzlvZDBOL1NqRmo3c0pWTWlXcXZTRmdON1ZOU2lmRGkwaFluUC9GNnhPd3AxdWV6ejMrSlJLNExtM0dpYzF6ek90OWFOOVBlR1ovZjJ2WHM2aTZDWGduZjVMRGRLYlZGTGJ3cmJqazJOVXlBWjFFSTJzbUJiZmJvS2EweDV2elFKcUJvMkk5Vm9lVmxacCtVYVZsY1V4UzBlRmhIeHYzSHUyYmloMGU2NHlwMWRab0ZGV29EYnhveVN3KzVJZ05NOEd3N01UWUNuc282YkZuTFVHYUk0UEFicXBDWXl4MC9Bc2lvZGFJUWtzcldtQ09kRENMQlVzcXdjbFlMNVozSUtJdyIsIm1hYyI6IjE4ODhiMTU5NGRiMmMwY2Q3Y2ViYmJmM2Y5YzI4NWY5YjVlNmZiYjRiZDFmYWY4ZDZjMWQ3M2MzYmU5MGZmNzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+