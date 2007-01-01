В Людиново отремонтируют школу №2

Торги по выбору подрядчика уже прошли, сообщил 12 февраля глава районной администрации Стефан Перевалов.

Около 25 миллионов потратят на ремонт помещений и кровли. Еще 13 миллионов рублей пойдет на технику.

- Федеральная программа капитального ремонта школ реально работает, - прокомментировал Перевалов. - В следующем году в эту программу попал детский сад № 2, а через год сразу два учреждения: 3-я школа и детский сад № 13. По новой школе тоже есть прогресс. Пока мы его не можем «потрогать руками», но о планах и сроках строительства я обязательно расскажу.