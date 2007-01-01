В Калуге открылась выставка в память об Александре Иванове

Он более 50 лет возглавлял Мятлевскую школу Износковского района.

Выставка приурочена к 100-летию со дня рождения Александра Фёдоровича.

В Архиве новейшей истории собрали его личные документы, награды, методические материалы, письма, фотографии, чтобы составить наиболее полное представление о выдающемся директоре и педагоге.

- Александр Фёдорович развивал концепцию «школы полного дня», - рассказал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. - Он предвидел многие проблемы и вызовы, с которыми суждено было столкнуться директорам школ в ХХI веке.

Он отметил, что министерство обсуждает с «Почтой России» выпуск почтовой продукции с изображением Иванова.

- Рекомендую посетить выставку всем студентам педагогических направлений подготовки, - заявил Аникеев.