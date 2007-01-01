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Образование

В Калуге открылась выставка в память об Александре Иванове

Он более 50 лет возглавлял Мятлевскую школу Износковского района.
Дмитрий Ивьев
19:00 сегодня
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Выставка приурочена к 100-летию со дня рождения Александра Фёдоровича.

В Архиве новейшей истории собрали его личные документы, награды, методические материалы, письма, фотографии, чтобы составить наиболее полное представление о выдающемся директоре и педагоге. 

- Александр Фёдорович развивал концепцию «школы полного дня», - рассказал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. - Он предвидел многие проблемы и вызовы, с которыми суждено было столкнуться директорам школ в ХХI веке.

Он отметил, что министерство обсуждает с «Почтой России» выпуск почтовой продукции с изображением Иванова.

- Рекомендую посетить выставку всем студентам педагогических направлений подготовки, - заявил Аникеев.

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