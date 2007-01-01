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Образование

В Калуге появился Клуб юных дипломатов

Его создали в школе №13, рассказал 7 февраля министр образования и науки региона Александр Аникеев.
Дмитрий Ивьев
14:45 сегодня
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- Школьники будут изучать историю отечественной дипломатии с уклоном в профориентацию, чтобы в дальнейшем планировать поступление в МГИМО и другие вузы, имеющие специальности по международным отношениям, - пояснил министр.

По его словам, к большому списку профориентационных классов добавился дипломатический класс. Ранее такие классы создали в лицее «Держава» в Обнинске.

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