В Калуге появился Клуб юных дипломатов

Его создали в школе №13, рассказал 7 февраля министр образования и науки региона Александр Аникеев.

- Школьники будут изучать историю отечественной дипломатии с уклоном в профориентацию, чтобы в дальнейшем планировать поступление в МГИМО и другие вузы, имеющие специальности по международным отношениям, - пояснил министр.

По его словам, к большому списку профориентационных классов добавился дипломатический класс. Ранее такие классы создали в лицее «Держава» в Обнинске.