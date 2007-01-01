Калужане поучаствуют во Всероссийском конкурсе научно-популярного видео

Недавно стартовал четвертый сезон конкурса «Знаешь? Научи!», рассказали 4 февраля в правительстве Калужской области.

Школьники в возрасте от 6 до 18 лет могут получить опыт и знакомства, а также вырасти в научной сфере.

За первые три сезона в конкурсе приняли участие более 15 тысяч школьников.

Новый сезон продлится до 15 мая. Для участия необходимо записать трехминутное научно-популярное видео и опубликовать его на платформе «Атомариум».

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, каждый третий родитель, по данным опросов, хотел бы, чтобы их дети построили карьеру в области разработок будущих технологий.

Юные участники могут представить свои видеоролики в пяти тематических номинациях. В каждой призовые места присудят в трех возрастных категориях.