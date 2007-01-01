Владислав Шапша и Сергей Кравцов открыли окружное совещание по Стратегии развития образования

Оно проходит в Калужском технопарке.

Главная тема совещания - стратегия развития образования до 2040 года. В нем участвует больше 300 человек из 48 регионов России.

Глава Минспросвещения страны Сергей Кравцов в своем выступлении назвал Калужский технопарк уникальным.

- Мощный импульс для развития всей системы среднего профобразования, - подчеркнул министр.

Губернатор Владислав Шапша рассказал, что решения участников стратегической сессии вынесут на обсуждение комиссии Госсовета по направлению «Кадры».