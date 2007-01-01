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Образование

45% калужских выпускников планируют сдавать профильную математику

ЕГЭ по информатике выбирают почти 20% школьников, по физике и химии - более 15%.
Дмитрий Ивьев
11:00 сегодня
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Об этом 3 февраля по итогам Совета ректоров вузов Калужской области рассказала заместитель губернатора Татьяна Леонова.

- Основной упор в регионе делается на выстраивание тесной взаимосвязи между вузами и предприятиями реального сектора, организациями региона, - подчеркнула она. - В этой связи в вузах отмечается тенденция увеличения количества бюджетных мест в инженерном образовании и сокращения в экономическом и юридическом. Это сильный и очень быстрый ответ рынка высшего образования на запрос самих работодателей и экономики страны в целом.

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