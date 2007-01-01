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Образование

В Калужской области прошел Совет ректоров вузов

Главной темой обсуждения стало инженерное образование, сообщил 3 февраля губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
08:46 сегодня
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Сейчас в школах региона есть около 60 профильных классов. Среди них инженерные, атомные и космические.

- Развиваем систему ранней профориентации, - подчеркнул глава региона.

Также в вузах и ссузах готовят специалистов под нынешние запросы реального сектора экономики.

В бизнес-инкубаторе «Бауманки» предложено более 40 проектов для внедрения. А в наукограде реализуется проект международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий «Обнинск.Тех».

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