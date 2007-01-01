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Новость дня Образование

В Калуге объяснили, зачем разбирают кран на стройке школы

Фото с места работ 3 февраля опубликовали в официальном сообществе Правого берега в ВК.
Дмитрий Ивьев
14:54 сегодня
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Фото: Правобережье Калуги.
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- Я так понимаю, школу в ближайшее время не достроят, - написал очевидец.

Однако в министерстве образования и науки Калужской области заверили, что работа идет.

- Строительство школы на 806 мест на улице Комфортной продолжается, - пояснили в министерстве. - Идет перемещение строительной инфраструктуры по площади объекта. Все силы и ресурсы направлены сейчас на завершение стройки в этом году.

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