Калужских школьников массово переводят на дистанционное обучение
В понедельник, 3 февраля, Роспотребнадзор сообщил, что дети уже на прошлой неделе учились из дома из-за высокой заболеваемости.
В Калуге на дистант перевели по одному классу в четырех школах.
В Обнинске – три класса в трех школах.
Фоминичскую школу в Кировском районе полностью закрыли на карантин.
В Кирове 11 классов учатся из дома в двух школах.
Также по одному классу на карантине в Людиново и Ворсино.
Напомним, за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ резко выросла.