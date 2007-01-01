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Калужских школьников массово переводят на дистанционное обучение

В понедельник, 3 февраля, Роспотребнадзор сообщил, что дети уже на прошлой неделе учились из дома из-за высокой заболеваемости.
Дмитрий Ивьев
10:14 сегодня
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В Калуге на дистант перевели по одному классу в четырех школах.

В Обнинске – три класса в трех школах.

Фоминичскую школу в Кировском районе полностью закрыли на карантин.

В Кирове 11 классов учатся из дома в двух школах.

Также по одному классу на карантине в Людиново и Ворсино.

Напомним, за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ резко выросла.

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