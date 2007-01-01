В Калуге рассказали, будут ли закрывать школы из-за метапневмовируса

Новая болезнь распространяется в Китае.

В четверг, 9 января, ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области.

По данным министерства, которое ссылается на федерального министра просвещения Сергея Кравцова, никаких ограничений не планируется.

По его словам, пандемия коронавируса в 2020 году позволила накопить полезный опыт, поэтому все школы оборудованы и готовы к любому развитию ситуации.

Пока каких-либо обращений по метапневмовирусу не поступало.