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Новость дня Образование

В Калуге рассказали, будут ли закрывать школы из-за метапневмовируса

Новая болезнь распространяется в Китае.
Дмитрий Ивьев
15:29 сегодня
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Фото: Минпросвещения РФ.
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В четверг, 9 января, ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области.

По данным министерства, которое ссылается на федерального министра просвещения Сергея Кравцова, никаких ограничений не планируется.

По его словам, пандемия коронавируса в 2020 году позволила накопить полезный опыт, поэтому все школы оборудованы и готовы к любому развитию ситуации.

Пока каких-либо обращений по метапневмовирусу не поступало.

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