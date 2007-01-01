В Калуге на ремонт школ выделят больше миллиарда рублей

Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщила министр финансов области Валентина Авдеева

В 2024 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в 35 школах провели работы по капитальному ремонту и оснащению современными средствами обучения.

На эти цели было выделено 565 миллионов рублей.

В 2025 году реализация данных мероприятий будет продолжена в рамках регионального проекта «Всё лучшее детям». По сравнению с 2024 годом, объём финансирования увеличится почти в два раза и составит 1,1 миллиарда рублей.