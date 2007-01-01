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Калужских школьников ждет учебная суббота

28 декабря станет рабочим не только для взрослых, но и для детей.
Дмитрий Ивьев
09:51 сегодня
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Фото из архива.
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В школах Калужской области решили не начинать зимние каникулы досрочно.

- В производственном календаре 2024 года 28 декабря является рабочим днём для всех сфер и отраслей, - прокомментировали ситуацию в министерстве образования и науки региона. - В связи с этим родителям детей начальных классов будет не с кем оставить детей при отмене занятий. Школы могут сами формировать расписание уроков и других активностей на 28 декабря. Зимние каникулы начинаются с 29 декабря и продлятся до 8 января.

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