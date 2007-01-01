Известный педагог скончалась в Калужской области

Ушла из жизни Лидия Сергеевна Пряхина, которая долгие годы была директором колледжа экономики и технологий в Калуге.

Она начала там работать в 1978 году и посвятила учебному заведению всю свою карьеру.

- Лидия Сергеевна сделала очень многое, чтобы техникум пережил сложные времена на переломе эпох в 1990-е годы, - заявили 20 декабря в министерстве образования и науки Калужской области.

Как отметили в самом колледже, Пряхина оставила после себя целую плеяду профессионалов-единомышленников, которые сегодня продолжают ее дело.

- Мы не готовы смириться с этой потерей, - говорится на странице учебного заведения. - Внезапная и трагическая новость о ее уходе потрясла нас до глубины души. Нам трудно представить, что теперь мы продолжим путь без нее, но ее пример и наследие будут жить в каждом из нас. Пусть светлая память будет вечным источником вдохновения для всех нас. Помним. Скорбим.

Информацию о месте и времени прощания сообщат позже.