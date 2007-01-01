Замгубернатора провел «Урок цифры» в Калуге

Мероприятие состоялось в центре «Созвездие».

Дмитрий Разумовский провел интерактивное занятие, в котором поучаствовали директор по взаимодействию с органами власти в сфере образования компании «Яндекс» Дмитрий Растворов и педагог центра Кирилл Ефимов.

Школьников на примере сервиса такси познакомили с понятиями графов и алгоритмов.

Также подростки узнали, как современные технологии позволяют эффективно организовывать поездки.

«Уроки цифры» проводятся в школах и онлайн в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика».