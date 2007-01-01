Замгубернатора провел «Урок цифры» в Калуге
Мероприятие состоялось в центре «Созвездие».
Дмитрий Разумовский провел интерактивное занятие, в котором поучаствовали директор по взаимодействию с органами власти в сфере образования компании «Яндекс» Дмитрий Растворов и педагог центра Кирилл Ефимов.
Школьников на примере сервиса такси познакомили с понятиями графов и алгоритмов.
Также подростки узнали, как современные технологии позволяют эффективно организовывать поездки.
«Уроки цифры» проводятся в школах и онлайн в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика».