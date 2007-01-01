Госдума рассмотрит закон о детях мигрантов, подготовленный в Калужской области

Этот документ может запретить обучение в российских школах детей мигрантов, если они не владеют русским языком.

Законопроект депутаты будут рассматривать во втором и третьем чтении.

- Действующие сейчас нормы закона зачастую излишне либеральны для тех, кто, приехав в нашу страну, не хочет интегрироваться в наше общество, соблюдать наши традиции и правила, - заявил 11 декабря губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Принятие инициированного нами закона - логичный шаг на пути к ликвидации лазеек для незаконной миграции.