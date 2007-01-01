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Образование

Калужский министр показал дизайн нового школьного кабинета

Кабинет географии отремонтировали в школе Перемышля.
Дмитрий Ивьев
08:42 сегодня
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- На этой картинке справа изображен новый кабинет географии в Перемышльской школе, - отметил глава министерства образования и науки Калужской области Александр Аникеев. - Слева - обычный кабинет, к которому привыкли многие поколения школьников.

По его словам, каждый участок нового пространства, даже пол, рассказывает о географии.

Аникеев уверен, что в 2025 году во время капремонтов в школах нужно отказываться от монотонных кабинетов.

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