Калужский министр показал дизайн нового школьного кабинета

Кабинет географии отремонтировали в школе Перемышля.

- На этой картинке справа изображен новый кабинет географии в Перемышльской школе, - отметил глава министерства образования и науки Калужской области Александр Аникеев. - Слева - обычный кабинет, к которому привыкли многие поколения школьников.

По его словам, каждый участок нового пространства, даже пол, рассказывает о географии.

Аникеев уверен, что в 2025 году во время капремонтов в школах нужно отказываться от монотонных кабинетов.