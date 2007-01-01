Калужские школьники будут учиться в субботу перед Новым годом

В этом году суббота, 28 декабря по всей стране будет рабочим днем. Мы обратились в минобр Калужской области чтобы узнать, буду ли учиться в этот день дети.

- Производственный календарь един для всех организаций, поэтому в системе образования пока ориентируемся на 28 декабря как на рабочий день, - сообщил помощник министра образования региона Михаил Морозов.

Каникулы у детей начнутся с 30 декабря и закончатся 8 января. Однако субботу все еще могут сделать неучебным днем.