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Калужские школьники будут учиться в субботу перед Новым годом

Софья Фирсова
13:23 сегодня
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В этом году суббота, 28 декабря по всей стране будет рабочим днем. Мы обратились в минобр Калужской области чтобы узнать, буду ли учиться в этот день дети.

- Производственный календарь един для всех организаций, поэтому в системе образования пока ориентируемся на 28 декабря как на рабочий день, - сообщил помощник министра образования региона Михаил Морозов.

Каникулы у детей начнутся с 30 декабря и закончатся 8 января. Однако субботу все еще могут сделать неучебным днем.

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