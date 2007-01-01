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Образование

В Калужской области более 200 человек прошли переобучение благодаря нацпроекту

Софья Фирсова
11:02 сегодня
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Более 200 жителей Людиновского района с 2021 года повысили квалификацию или освоили новые востребованные профессии в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

В 2024 году предлагалось около 24 направлений обучения, включая графический дизайн, управление персоналом, работу с 1С и другие.

Елена Кузнецова, например, прошла курс «Специалист по рациональному питанию и здоровому образу жизни». Она успешно освоила программу и планирует делиться знаниями в социальных сетях.

Проект способствует повышению уровня занятости и качества жизни людиновцев.

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