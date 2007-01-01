Новый «Урок цифры» стартовал в Калужской области

До 22 декабря будут проходить занятия на тему «Код города: технологии в движении», рассказали в правительстве региона.

Заместитель начальника управления организации проектной деятельности министерства цифрового развития Татьяна Ковальчук провела «Урок цифры» для 10-классников средней школы №22 Калуги.

На примере сервиса такси школьникам рассказывают, как современные технологии, в том числе искусственный интеллект и машинное обучение, помогают людям перемещаться по городу.

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что урок цифры — это важнейший страновой образовательный проект для школьников и педагогов в области информационных технологий.