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Образование

В Калужской области школьники попробовали стать гидами

Необычный проект реализовали в Мятлевской школе Износковского района, рассказали 3 декабря в местной администрации.
Дмитрий Ивьев
12:10 сегодня
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Семиклассники в рамках проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» учатся находить интересную информацию об экспонатах школьного музей и проводить мини-экскурсии для своих одноклассников.

На своей первой экскурсии Алишер Рахмонов рассказал о деньгах ближнего зарубежья, а Артём Погорелов подготовил также викторину о рубле.

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