В Калужской области школьники попробовали стать гидами

Необычный проект реализовали в Мятлевской школе Износковского района, рассказали 3 декабря в местной администрации.

Семиклассники в рамках проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» учатся находить интересную информацию об экспонатах школьного музей и проводить мини-экскурсии для своих одноклассников.

На своей первой экскурсии Алишер Рахмонов рассказал о деньгах ближнего зарубежья, а Артём Погорелов подготовил также викторину о рубле.