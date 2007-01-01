В Калужской области открыли кабинет географии имени ученого Ивана Глумова

В Перемышльской школе открылся кабинет географии имени выдающегося выпускника учебного заведения, океанолога Ивана Глумова. Об этом рассказал глава регионального минобра Александр Аникеев.

Оборудование кабинета, оформленного в морском стиле (включая штурвал и интерактивную доску), предоставлено Федеральным агентством по недропользованию. Уникальным элементом дизайна является пол, стилизованный под стеклянную карту мира.

Министр образования пожелал ученикам интереса к географии и продолжению дела Ивана Глумова.