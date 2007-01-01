Для школьников Износковского района провели ярмарку учебных мест
Мероприятие организовали в Мятлевской школе в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», рассказали 27 ноября в администрации района.
На ярмарку пригласили учеников 7-9 классов.
К ним приехали представители 27 образовательных учреждений, а также региональных управлений МВД, ФСИН и МЧС.
В мероприятии поучаствовали несколько десятков детей.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь