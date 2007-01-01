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Образование

Для школьников Износковского района провели ярмарку учебных мест

Мероприятие организовали в Мятлевской школе в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», рассказали 27 ноября в администрации района.
Дмитрий Ивьев
15:18 сегодня
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На ярмарку пригласили учеников 7-9 классов.

К ним приехали представители 27 образовательных учреждений, а также региональных управлений МВД, ФСИН и МЧС.

В мероприятии поучаствовали несколько десятков детей.

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Лента комментариев
amorph

и хорошо, он там ни к чему😀

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mrTJohn

Если сказали, что не планируют, это абсолютно не значит, что не повысят.

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Shurez

Учитывая количество пострадавших именно в нашем регионе, логично будет, делать градацию пропорционально ДТП со средствами СИМ и ездить на электросамокатах - только с 18 лет - звучит разумно!

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M

Пытали их чтоли ?

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best85

Двумя высшими - какими? Если очное "Бауманский" и то не сразу...) А если онлайн высшее хоть три ,то в лучшем случае пирожки приносить. Вот слесарь,токарь, фрезеровщик на станках ЧПУ или сварщик после ПТУ это как минимум стартовая зарплата от 50т.рублей первый год.

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VGA

Зачем врать? Сейчас ограничений по возрасту нет.

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Половина калужан поддержала запрет электросамокатов для детей младше 16 лет
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Shredder

Надо полностью запретить езду на самокатах по тротуарам, они очень мешают пешеходам, неужели не понятно.

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Половина калужан поддержала запрет электросамокатов для детей младше 16 лет
11:14 сегодня
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mrTJohn

И простые самокаты с велосипедами и роликами запретить до 16 лет. А то ишь... сбивают людей. Пусть вон, на тролейбусах катаются. 😂

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