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Образование

Губернатор Калужской области обсудил вопросы подготовки кадров для АПК с ректором сельхозакадемии

Софья Фирсова
16:05 сегодня
0 168
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Владислав Шапша обсудил с ректором Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Владимиром Трухачевым вопросы подготовки кадров для АПК региона.

На сегодняшний день в регионе открыты семь программ среднего профессионального образования в аграрной сфере, функционируют 64 агрокласса для школьников. Для студентов академии функционируют профильные аудитории при поддержке крупных агропромышленных предприятий.

Губернатор рассказал, что спрос на ветеринаров, агрономов и агроинженеров в регионе растет.

- Для качественной подготовки специалистов важна материально-техническая оснащенность. Здание нашей «Тимирязевки» требовало ремонта. Провели совместную работу с руководством вуза, чтобы получить федеральное финансирование. Спасибо за поддержку в этом вопросе Сенатору РФ Анатолию Дмитриевичу Артамонову. Отремонтирована кровля, заменены окна, - отметил Шапша.

Сейчас стартовали работы по монтажу вентилируемого фасада. Регион и дальше будет поддерживать вуз в планах по обновлению учебных корпусов и общежитий.

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Лента комментариев
amorph

и хорошо, он там ни к чему😀

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И простые самокаты с велосипедами и роликами запретить до 16 лет. А то ишь... сбивают людей. Пусть вон, на тролейбусах катаются. 😂

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