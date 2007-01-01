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Образование

В Калуге на ремонт школ и детсадов выделят 20 миллионов

Дмитрий Ивьев
14:12 сегодня
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26 ноября состоялось заседание рабочей группы Городской Думы по формированию предложений для расходования средств муниципального бюджета. На ремонт школ и детских садов было решено направить 20 миллионов рублей. Управление образования подготовит перечень объектов, требующих ремонта в первую очередь.

«Контролировать ремонтные работы и расходование средств будет комиссия Городской Думы.  Её возглавляет профессиональный строитель Татьяна Ивановна Коняхина, так что все недоработки подрядчиков будут выявлены. Управлению капитального строительства необходимо тщательно подойти к подготовке проектно-сметной документации и выбору подрядных организаций. Ранее к подрядчикам высказывалось немало претензий: срыв сроков, некачественное выполнение работ, залития помещений. Следует учесть все эти проблемы и не допускать их повторения. Депутатский корпус будет контролировать работы на всех этапах», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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