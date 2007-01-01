В школе Льва Толстого обустроили комнату детских инициатив
В нее превратили бывший кабинет иностранного языка, рассказал 22 ноября глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.
В нее превратили бывший кабинет иностранного языка, рассказал 22 ноября глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.
Работы провели в рамках проекта «Школьная инициатива».
- Учащимся стало более комфортно делиться идеями, обсуждать их, развивать творческий потенциал, работать над общими проектами и создавать их, - прокомментировал Вирков.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь