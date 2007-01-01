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Образование

В школе Льва Толстого обустроили комнату детских инициатив

В нее превратили бывший кабинет иностранного языка, рассказал 22 ноября глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.
Дмитрий Ивьев
14:00 сегодня
0 192
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В нее превратили бывший кабинет иностранного языка, рассказал 22 ноября глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

Работы провели в рамках проекта «Школьная инициатива».

- Учащимся стало более комфортно делиться идеями, обсуждать их, развивать творческий потенциал, работать над общими проектами и создавать их, - прокомментировал Вирков.

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Лента комментариев
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

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