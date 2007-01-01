145 лет исполнилось лицею № 9 Калуги

Это одно из старейших образовательных учреждений Калуги. Его история началась в 1869 году, когда был издан Указ Святейшего Синода об открытии в Калуге епархиального женского училища. С 1899 года в училище преподавал физику К.Э. Циолковский. В 1923 году в здании училища начала работу общеобразовательная школа, в 1932 году ей было присвоено имя великого ученого.

Поздравил педагогов с юбилеем и вручил им почётные грамоты Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

«Как бы ни называлась школа, на протяжении 145 лет калужане получают в ней качественное образование, педагоги искренне заботятся о своих учениках, стремятся дать им не только прочные знания, но и воспитать достойных граждан нашей страны. Несколько поколений учителей творчески и добросовестно подходили к своему делу, путёвку во взрослую жизнь в стенах Лицея № 9 получили многие наши выдающиеся земляки. Желаю школе долгих лет развития и процветания, замечательных учеников и талантливых молодых педагогов!», – обратился к собравшимся Глава городского самоуправления.