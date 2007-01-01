Нацпроект помог более 800 калужанам получить образование в 2024 году

В Калужской области в 2024 году благодаря национальному проекту «Демография» 827 человек прошли обучение. Один из примеров – Юлия Свирина, студентка Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского. Получая специальность дефектолога, Юлия искала возможности для карьерного роста. Специалист по профориентации Кадрового центра Калужской области предложил ей программу «Методы и технологии работы с детьми». Благодаря дополнительным знаниям, полученным в рамках нацпроекта, Юлия смогла устроиться на работу воспитателем в детский сад для глухих и слабослышащих детей. - Мне всегда нравилось работать с детьми, а обучение существенно расширило мои навыки. Это стало ключевым фактором при устройстве на работу, – отмечает Юлия.