В Людиново капитально отремонтируют школу №2

Во вторник, 19 ноября, по итогам личного приема жителей об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он напомнил, что зданию уже почти 90 лет. Там учится около тысячи детей.

- Обязательно капитально отремонтируем школу, - заявил Шапша. - В приоритетном порядке включили учебное заведение в федеральную программу «Развитие образования». Есть положительное заключение госэкспертизы. Будут отремонтированы кровля, внутренние помещения, цоколь и отмостки, утеплен фасад. Оснастим классы современным оборудованием. В разработке дизайна помещений примут участие студенты КГУ и родительское сообщество.

Также губернатор рассказал, что в следующем году должно начаться строительство новой школы в Людиново на тысячу мест.