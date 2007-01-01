Школьников и студентов Калужской области приглашают на экологическое тестирование

В Калужской области началась регистрация на Всероссийское тестирование знаний по экологии — «Зеленый Зачет», организованное фондом «Компас». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

К участию приглашаются студенты 1-2 курсов и школьники 8-11 классов. Участники смогут проверить свои знания и получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие университеты страны.

Преподаватели вузов МГРИ и РХТУ подготовили более 600 уникальных вопросов по экологии, биологии, географии и химии. По итогам первого этапа будут отобраны участники для второго — очного тура, где их ждут олимпиадные задания. Результаты тестирования планируется подвести в марте 2025 года.

Регистрация доступна по ссылке: vk.cc/cEUHzl.