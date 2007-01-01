Юные тарусяне создали картинную галерею в школе

В тарусской средней школе №2 открылся интерактивно-художественный пассаж «ГалКа». Он был реализован в рамках проекта «Школьные инициативы». Об этом рассказал глава районной администрации Михаил Голубев.

Идею создать новое образовательное пространство поддержали как педагоги, так и ученики. Участие в конкурсе школьных инициатив позволило реализовать этот проект. В галерее представлены работы русских художников, а с помощью QR-кодов учащиеся могут узнать больше о художниках и их произведениях.

В будущем запланированы встречи с местными мастерами, а также возможность для школьников создавать собственные работы на графических планшетах.

«Интересных идей и креативных задумок много. Плодотворной работы и вдохновения. Творите и развивайтесь»,— отметил Михаил Голубев, обращаясь к учащимся.