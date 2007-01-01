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Образование

Раздевалку сельской школы обновили в Калужской области

Работы проведены в селе Жерелево Куйбышевского района в рамках школьных инициатив, сообщила 19 ноября министр финансов региона Валентина Авдеева.
Дмитрий Ивьев
11:15 сегодня
0 234
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- Школа в настоящее время является малокомплектной, и помещение раздевалки, изначально предназначенное для большого количества детей, потеряло свою актуальность, - прокомментировала Авдеева. - Возникла необходимость в модернизации пространства, объединении зон фойе и раздевалки. В результате реализации данной инициативы было создано многофункциональное школьное пространство, в котором школьники не только будут встречаться по утрам, но и предназначенное для проведения школьных мероприятий.

На проект потратили 480 тысяч рублей, из которых 440 тысяч выделил областной бюджет.

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Лента комментариев
Василёк

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скоро там будет очень удобно дрифтить. ждите новых дтп.

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