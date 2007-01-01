Раздевалку сельской школы обновили в Калужской области

Работы проведены в селе Жерелево Куйбышевского района в рамках школьных инициатив, сообщила 19 ноября министр финансов региона Валентина Авдеева.

- Школа в настоящее время является малокомплектной, и помещение раздевалки, изначально предназначенное для большого количества детей, потеряло свою актуальность, - прокомментировала Авдеева. - Возникла необходимость в модернизации пространства, объединении зон фойе и раздевалки. В результате реализации данной инициативы было создано многофункциональное школьное пространство, в котором школьники не только будут встречаться по утрам, но и предназначенное для проведения школьных мероприятий.

На проект потратили 480 тысяч рублей, из которых 440 тысяч выделил областной бюджет.