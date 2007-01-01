50 калужан участвуют в международной программе «Классная страна»
Участникам от 12 до 18 лет, сообщили 18 ноября в правительстве региона.
Этот проект направлен на интеграцию путешествий в образование.
Участники будут работать над новой моделью образовательного туризма.
В калужскую команду, помимо 50 учащихся, вошли 30 педагогов.
В министерстве образования Калужской области рассказали, что «Классная страна» выстраивает эффективное взаимодействие для реализации стратегических задач.
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