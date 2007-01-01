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Образование

50 калужан участвуют в международной программе «Классная страна»

Участникам от 12 до 18 лет, сообщили 18 ноября в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
14:45 сегодня
0 188
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Этот проект направлен на интеграцию путешествий в образование.

Участники будут работать над новой моделью образовательного туризма.

В калужскую команду, помимо 50 учащихся, вошли 30 педагогов. 

В министерстве образования Калужской области рассказали, что «Классная страна» выстраивает эффективное взаимодействие для реализации стратегических задач.

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mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

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И что ФАС поможет?...

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мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

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Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

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