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50 калужан участвуют в международной программе «Классная страна»

Дмитрий Ивьев

Участникам от 12 до 18 лет, сообщили 18 ноября в правительстве региона.

Дмитрий Ивьев 188 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники