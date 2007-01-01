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Образование

Боровские школьники разработали патриотический проект

Софья Фирсова
11:32 сегодня
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Ученики боровской первой школы подготовили проект под названием «Эхо войны и память сердца», посвященный их дедам и прадедам, защищавшим Родину от фашизма.

Глава районной администрации Николай Калиничев сообщил, что семейные команды создали семь короткометражных фильмов о Героях СССР, уроженцах района. Сбор материалов проводился с помощью специалистов краеведческого музея и городской библиотеки.

«Ребята делают важнейшую работу - сохраняют для будущих поколений память о героях страны. Такие проекты мы всегда будем поддерживать», — отметил Калиничев.

Во время встречи с авторами проекта Калиничев вручил школе сертификат на приобретение станции цифрового монтажа. Проект также получил поддержку Президентского Фонда культурных инициатив.

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Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

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ILR

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