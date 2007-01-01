Боровские школьники разработали патриотический проект

Ученики боровской первой школы подготовили проект под названием «Эхо войны и память сердца», посвященный их дедам и прадедам, защищавшим Родину от фашизма.

Глава районной администрации Николай Калиничев сообщил, что семейные команды создали семь короткометражных фильмов о Героях СССР, уроженцах района. Сбор материалов проводился с помощью специалистов краеведческого музея и городской библиотеки.

«Ребята делают важнейшую работу - сохраняют для будущих поколений память о героях страны. Такие проекты мы всегда будем поддерживать», — отметил Калиничев.

Во время встречи с авторами проекта Калиничев вручил школе сертификат на приобретение станции цифрового монтажа. Проект также получил поддержку Президентского Фонда культурных инициатив.