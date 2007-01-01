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Образование

Министр образования прокомментировал проблемы с питанием в школе №3 Кондрово

Александр Аникеев заявил о дефиците кадров в столовой.
Дмитрий Ивьев
17:19 сегодня
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- В школе обучается 460 человек, а в столовой работают 4 человека, в том числе две посудомойщицы, рассказал глава министерства образования и науки Калужской области. - В меню питания начальной школы входит: горячее блюдо, салат, фрукт, напиток. Администрация школы старается сохранять разнообразие блюд даже в такой непростой ситуации. Все льготные категории детей и все дети начальных классов обеспечены бесплатным питанием.

По его словам, сегодня в Дзержинском районе прошла встреча с родителями учеников, где обсуждались изменения графика питания, который должен устроить родителей.

Напомним, ранее родители учеников школы №3 опубликовали жалобу на отсутствие нормального питания.

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Я не знаю откуда это фото, в 11ч30м ничего подобного там не было. Копают во дворе по ул. Клюквина 3. Так,что уважаемый ДМИТРИЙ ИВЬЕВ прежде чем что-то публиковать убедитесь в достоверности.

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Некому Meshootka (я догадываюсь, что это очень активная женщина, как здесь , так и во всех ее дай Бог домашних делах, надо бы знать, тем более, что у неё уже взрослые отроки, что слово «мишутка» на английском языке звучит совсем по-другому, а именно - tedde bear? но уж никак не , ну сами знаете как она себя величает, и тем не менее я нисколько не принижаю её достойный, а иногда и юмористичный взгляд на нашу нормальную (а не так как некоторые пишут провальную действительность.

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