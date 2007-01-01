Министр образования прокомментировал проблемы с питанием в школе №3 Кондрово

Александр Аникеев заявил о дефиците кадров в столовой.

- В школе обучается 460 человек, а в столовой работают 4 человека, в том числе две посудомойщицы, рассказал глава министерства образования и науки Калужской области. - В меню питания начальной школы входит: горячее блюдо, салат, фрукт, напиток. Администрация школы старается сохранять разнообразие блюд даже в такой непростой ситуации. Все льготные категории детей и все дети начальных классов обеспечены бесплатным питанием.

По его словам, сегодня в Дзержинском районе прошла встреча с родителями учеников, где обсуждались изменения графика питания, который должен устроить родителей.

Напомним, ранее родители учеников школы №3 опубликовали жалобу на отсутствие нормального питания.