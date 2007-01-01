Проблемы с питанием возникли в школе №3 Кондрово
В соцсетях появились сообщения, что детям за день предлагается лишь один блин.
Во вторник, 12 ноября, ситуацию прокомментировал глава администрации Дзержинского района Егор Вирков:
- В школе № 3 города Кондрово возникла временная проблема с приготовлением питания для детей. Сейчас в школе нехватка поваров. Общались с родителями, подключился к решению этой проблемы. Договорились об изменении графика питания, представители родителей согласились с таким вариантом. Держу этот вопрос на личном контроле.
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