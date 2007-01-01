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Проблемы с питанием возникли в школе №3 Кондрово

Дмитрий Ивьев

В соцсетях появились сообщения, что детям за день предлагается лишь один блин.

Дмитрий Ивьев 960 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники