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Образование

Проблемы с питанием возникли в школе №3 Кондрово

В соцсетях появились сообщения, что детям за день предлагается лишь один блин.
Дмитрий Ивьев
17:09 сегодня
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Во вторник, 12 ноября, ситуацию прокомментировал глава администрации Дзержинского района Егор Вирков:

- В школе № 3 города Кондрово возникла временная проблема с приготовлением питания для детей. Сейчас в школе нехватка поваров. Общались с родителями, подключился к решению этой проблемы. Договорились об изменении графика питания, представители родителей согласились с таким вариантом. Держу этот вопрос на личном контроле.

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