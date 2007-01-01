70% учителей считают полезными для детей уроки кибербезопасности
Такие результаты опроса Сферума в рамках Форума классных руководителей 18 октября опубликовало правительство Калужской области.
По мнению большинства опрошенных, уроки нужно проводить в младшей школе.
Ранее о риске для детей в сети рассказывал и губернатор Владислав Шапша.
- Чтобы максимально обезопасить себя, нужны системные знания, - уверен глава региона.
Также опрос показал, что 89% учителей используют в своей работе различные цифровые инструменты - Сферум, Марусю, электронную почту и другие.
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