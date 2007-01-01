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Образование

70% учителей считают полезными для детей уроки кибербезопасности

Такие результаты опроса Сферума в рамках Форума классных руководителей 18 октября опубликовало правительство Калужской области.
Дмитрий Ивьев
10:33 сегодня
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По мнению большинства опрошенных, уроки нужно проводить в младшей школе.

Ранее о риске для детей в сети рассказывал и губернатор Владислав Шапша.

- Чтобы максимально обезопасить себя, нужны системные знания, - уверен глава региона.

Также опрос показал, что 89% учителей используют в своей работе различные цифровые инструменты - Сферум, Марусю, электронную почту и другие.

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