70% учителей считают полезными для детей уроки кибербезопасности

Такие результаты опроса Сферума в рамках Форума классных руководителей 18 октября опубликовало правительство Калужской области.

По мнению большинства опрошенных, уроки нужно проводить в младшей школе.

Ранее о риске для детей в сети рассказывал и губернатор Владислав Шапша.

- Чтобы максимально обезопасить себя, нужны системные знания, - уверен глава региона.

Также опрос показал, что 89% учителей используют в своей работе различные цифровые инструменты - Сферум, Марусю, электронную почту и другие.